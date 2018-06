@mediasres im Dialog Raus aus Facebook?

Der ORF macht es vor: er schränkt die Zahl seiner Auftritte auf Facebook ein. Sollten das auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland tun? Schließlich ist Facebook aufgrund seiner Skandale stark in der Kritik. Rufen Sie an unter der 0221/345-345-1 oder mailen Sie uns unter mediasres-dialog@deutschlandradio.de.

