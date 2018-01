Heute ist US-Präsident Trump ein Jahr in seinem Amt. In dieser Zeit wurden viele Medien von ihm beschuldigt, über ihn und seine Politik nicht wahrheitsgemäß zu berichten. Er spricht von einem Zeitalter der Fake-News und klagt etablierte und renommierte Medien in den USA immer aufs Neue an. Die Journalisten ihrerseits nutzen jede Gelegenheit, um darüber und über die Befindlichkeiten des Präsidenten zu berichten. Viele stürzen sich bereitwillig auf jeden provokativen Tweet, den Trump sendet.

Wie sehen Sie die Berichterstattung über Trump? Springen die Medien über jedes Stöckchen, das Ihnen hingehalten wird? Fühlen Sie sich ausreichend informiert über die wirklich wichtigen Entwicklungen in den USA?

Rufen Sie uns an: 0221 3453451 oder mailen Sie an: mediasres-dialog@deutschlandfunk.de