Die Bundestagswahl rückt immer näher, und viele Wählerinnen und Wähler sind noch unentschieden. Am Sonntag haben Angela Merkel und Martin Schulz nochmal die Gelegenheit, sich Fernsehdeutschland zu präsentieren und Millionen Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen - im TV-Duell treten die beiden gegeneinander an.

Früher haben solche Fernsehduelle Wahlen entschieden - man denke nur an die US-Wahl 1960 und das TV-Duell Nixon gegen Kennedy.

Welchen Wert haben solche TV-Duelle heute noch? Ist dieses Fernseh-Event maßgeblich für Ihre Entscheidungsfindung? Was kann so ein Kanzlerduell leisten? Sollte man etwas am Format ändern? Und ist es richtig, die Diskussionsrunde sowohl bei ARD als auch bei ZDF zeitgleich zu übertragen?

