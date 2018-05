Mediasres im Dialog Wie wichtig ist Ihnen Presse-und Informationsfreiheit?

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" ist alarmiert. Weltweit geht es mit der Pressefreiheit bergab. Wir fragen Sie: Was tun Sie selbst, um Pressefreiheit zu unterstützen und zu erhalten? Wie beurteilen Sie den deutschen Platz 15? Rufen Sie an unter 0221/345-345-1 oder mailen Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de

