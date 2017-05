Es moderiert Christoph Sterz - mit diesen Themen:

Die Debatte um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - ein Gespräch mit Hans Demmel

Per Quote gegen die Algorithmen - der grüne Europa-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht über seine Pläne, Facebook in die Schranken zu weisen

Das "Dilemma" der Arbeit im ZDF-Fernsehrat - ein Gespräch mit Leonhard Dobusch

Darum muss sich der EuGH jetzt mit dem deutschen Leistungsschutzrecht befassen - ein Kollegengespräch mit Daniela Siebert

"60 Sekunden für..." Claus Kleber

Die Schlagzeile von morgen: Berliner Morgenpost

