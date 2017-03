Wann sollen Medien die Herkunft, Religionszugehörigkeit, Ethnie oder Nationalität von Straftätern nennen und wann nicht? Dazu gibt der Pressekodex Auskunft. Er enthält 16 Ziffern, die Maßstäbe hinsichtlich der Berichterstattung und des journalistischen Verhaltens festlegen.

Richtlinie für den Diskriminierungsschutz

Nach der Richtlinie 12.1 wird die "Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht", wenn also die Herkunft des Täters tatsächlich eine Rolle für das Verständnis spielt.

Die Zurückhaltung bei der Frage nach der Nationalität soll die Diskriminierung von Minderheiten verhindern, so der Presserat, denn die Erwähnung könnte, die "Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren".

Kritik am Presserat

Die Richtlinie 12.1 stößt bei vielen Lesern und auch in einigen Redaktionen auf Ablehnung. Besonders viel Kritik am Diskriminierungsschutz gab es im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Straftaten in der Kölner Silvesternachnacht 2016. Einige Journalisten hatten beklagt, die Richtlinie halte Medien davon ab, über Kriminalität von Ausländern und vor allem von Flüchtlingen wahrheitsgetreu zu berichten, also nicht alle Fakten auf den Tisch zu legen, wie es bei Aufgabe von Journalisten sei. Die Leser würden so bevormundet.

Einige Redaktionen wie die der "Sächsische Zeitung" gingen 2016 dazu über, Herkunft von Tatverdächtigen und Straftätern immer zu nennen, auch wenn es sich um Deutsche handelt. Darüber hinaus gingen mehr als 20 Beschwerden zur Richtlinie beim Presserat ein.

Der Presserat hat zuletzt 2016 über den Diskriminierungsschutz abgestimmt. Die überwiegende Mehrheit des Rates, nämlich alle der 19 anwesenden Mitglieder, sahen in der aktuellen Fassung der Richtlinie 12.1 keinen Maulkorb für Medien und haben für die Richtlinie 12.1 gestimmt.