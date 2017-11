Die Chefredakteure mehrerer internationaler Zeitungen haben an die EU-Kommission appelliert, die Unabhängigkeit der Medien in Malta zu überprüfen. Einen Tag vor der Beisetzung der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia haben sie sich in einem offenen Brief an den stellvertretenden Kommissionspräsidenten Timmermans gewandt.

Unter ihnen ist auch die "Süddeutsche Zeitung". In dem Schreiben heißt es, der Mord an Caruana Galizia erinnere an die Gefahren, denen Journalistinnen und Journalisten bei der Suche nach der Wahrheit ausgeliefert seien, "wenn sie Korruption und kriminelles Verhalten der Reichen und Mächtigen aufzudecken versuchen". Den Mördern von Caruana Galizia dürfe es nicht gelingen, dass die Nachforschungen der Journalistin zur Korruption auf Malta zum Stillstand gebracht würden.



Die Chefredakteure nehmen in ihrem Brief auch Bezug auf die Überprüfung der Medienvielfalt durch die Europäische Kommission im Jahr 2016. Schon damals seien Befürchtungen hinsichtlich der fehlenden Unabhängigkeit maltesischer Medien von der Politik geweckt worden. Als Mitglied der EU müsse Malta die Rechtstaatlichkeit sowie die Presse- und Meinungsfreiheit im Land gewährleisten.



Caruana Galizia war am 16. Oktober durch eine Autobombe getötet worden. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs gehören auch der Chefredakteur der "New York Times" sowie der Nachrichtenchef der BBC.