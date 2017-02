Medien DJV-Chef Überall: Pressefreiheit in den USA wird zunehmend missachtet

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall (dpa/Michael Kappeler)

Der Vorsitzende des deutschen Journalisten-Verbandes, Überall, hat den Ausschluss zahlreicher Medien von einem Presse-Briefing der US-Regierung als problematisch kritisiert.

Dadurch würden die üblichen Umgangsformen verletzt, sagte Überall im Deutschlandfunk. Laut US-Verfassung müssten verschiedenste Medien Zugang zu Informationen erhalten. Nur so könnten sie ihrer Aufgabe nachgehen, die Öffentlichkeit zu informieren. Das Grundrecht der Presefreiheit werde derzeit in den USA zunehmend missachtet, meinte Überall.



Von dem informellen Treffen mit Regierungssprecher Spicer waren gestern unter anderem Reporter der "New York Times", der "Huffington Post", des Fernsehsenders CNN und der britischen BBC ausgeschlossen worden. Die BBC bat das Weiße Haus inzwischen offiziell um eine Erklärung. Der Herausgeber der "Washington Post", Baron, sprach von einer erschreckenden Entscheidung, mit der sich die US-Regierung auf einen undemokratischen Weg begebe. Das Weiße Haus verteidigte die Entscheidung dagegen und erklärte, in dem Briefing seien alle Gruppen repräsentiert gewesen.