Die US-amerikanische Filmproduktionsfirma Weinstein hat ihren Mitbegründer Harvey Weinstein wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos entlassen.

Das teilte die Geschäftsführung mit. Die "New York Times" hatte in der vergangenen Woche enthüllt, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen und Schauspielerinnen Weinstein Übergriffe vorgeworfen hatten. Der einflussreiche Produzent hatte demnach über Jahrzehnte hinweg immer wieder Vergleiche geschlossen, also Geld gezahlt, um eine juristische Klärung der Vorwürfe zu vermeiden.