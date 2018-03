Das Bundeskartellamt hat dem Verkauf der "Frankfurter Rundschau" und der "Frankfurter Neuen Presse" an die Münchner Ippen-Gruppe zugestimmt.

Ippen übernimmt die Mediengruppe Frankfurt von der Fazit-Stiftung, die auch die F.A.Z. herausgibt. Kartellamtspräsident Mundt erklärte, der Verkauf verbessere die Situation auf dem Lesermarkt in Frankfurt, weil damit das Monopol der F.A.Z.-Gruppe in der Stadt beendet werde. Diese Verbesserungen wiegen nach Einschätzung des Kartellamts schwerer als mögliche Verschlechterungen unter anderem in der Region Offenbach, wo die Vielfalt durch den Eigentümerwechsel abnimmt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.