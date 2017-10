Die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein beschäftigen nun auch die US-Filmkunstakademie, die für die Vergabe der Oscars verantwortlich ist.

Die Organisation teilte mit, sie werde sich am Samstag auf einem Sondertreffen mit dem Fall befassen und über mögliche Konsequenzen beraten. Das Verhalten, das ihrem Mitglied Weinstein zur Last gelegt werde, sei abstoßend, widerlich und entspreche nicht den hohen Standards der Akademie. Dem Filmproduzenten wird in verschiedenen Medienberichten vorgeworfen, über Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben, darunter auch bekannte Schauspielerinnen. Weinstein wurde bereits von der gleichnamigen Produktionsfirma entlassen, auch die britische Filmakademie schloss ihn aus.