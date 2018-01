Zwei der bekanntesten Zeitschriften Spaniens werden wegen starker Verluste eingestellt.

Die Illustrierte "Interviú" und das Nachrichtenmagazin "Tiempo" würden sowohl in ihrem Print- als auch in ihrem Online-Auftritt vom Markt genommen, teilte Herausgeber Ediciones Zeta mit. Alle Mitarbeiter würden entlassen, twitterte die Belegschaft von "Interviú". Zur Begründung führte Zeta aus, es sei unmöglich geworden, die hohen Verluste beider Publikationen in den vergangenen Jahren aufzufangen. Diese seien eine direkte Folge des schwindelerregenden Rückgangs in der Verbreitung und in den Werbeeinnahmen. In den vergangenen fünf Jahren sei die Auflage um 65 Prozent gesunken, während sich die Verluste auf sieben Millionen Euro belaufen hätten.



"Interviú" war 1976 gegründet worden. "Tiempo" kam zunächst als politische Beilage heraus und wurde dann 1982 eigenständig publiziert.

