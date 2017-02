Medien Trump fordert Verzicht der Presse auf anonyme Quellen

US-Präsident Trump bei der CPAC-Konferenz in Oxon Hill, einem Treffen rechter Aktivisten (picture alliance / dpa / Evan Vucci)

US-Präsident Trump hat eine Rede auf einer Konferenz konservativer Aktivisten für einen neuen Angriff auf die Presse genutzt.

Er forderte von den Medien, auf anonyme Quellen zu verzichten. Trump sagte, er sei gegen Leute, die sich Geschichten oder Quellen ausdächten. Reportern solle es verboten werden, Quellen zu nutzen, falls sie nicht den Namen einer Person nennen. Zuletzt waren mehrfach Details über interne Vorgänge im Weißen Haus an die Öffentlichkeit gelangt. So hatten Enthüllungen der Medien über Trumps Sicherheitsberater Flynn zu dessen Sturz geführt.



Dass Reporter sich in ihren Berichten auf namentlich nicht genannte Personen beziehen, um diese als Informanten zu schützen, gehört zu den seit jeher üblichen Arbeitsweisen im Journalismus.