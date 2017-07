Vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste in Venezuela ist Präsident Maduro nach Medienberichten zu Verhandlungen mit der Opposition bereit.

Wie die in Miami erscheinende Zeitung "El Nuevo Herald" berichtet, will er die umstrittene Wahl zur verfassunggebenden Versammlung um sechs Wochen verschieben und für das kommende Jahr Präsidentschaftswahlen ausrufen. Im Gegenzug verlange er ein Ende der Proteste, so das Blatt. - Eine Bestätigung für eine neue Verhandlungsrunde gibt es nicht.



Die Opposition hat für heute und morgen erneut zu einem Generalstreik aufgerufen. Für Freitag planen die Regierungsgegner zudem einen Protestmarsch. Mit den Aktionen will die Opposition die von Maduro für Sonntag geplante Wahl einer verfassunggebenden Versammlung verhindern. Kritiker werfen dem sozialistischen Staatschef vor, er wolle das Gremium mit eigenen Anhängern besetzen, um sich diktatorische Vollmachten zu sichern.