Der AfD-Bundestagsabgeordnete Oehme ist nach einem Medienbericht illegal in den Irak eingereist.

Das Magazin "Spiegel" berichtet, Oehme sei auf dem Landweg von der Türkei in den Nordirak gelangt. Die kurdische Regionalregierung habe ihn ohne Visum einreisen lassen. Darauf stehe nach irakischem Recht eigentlich eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Ein AfD-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AFP lediglich, der Politiker sei in der Region, um lokale Hilfsorganisationen zu unterstützen.



Derzeit halten sich zudem sechs Landtags- und Bundestagsabgeordnete der AfD in Syrien auf. Die Bundesregierung kritisierte die Reise, weil die Gruppe auch Vertreter der Assad-Regierung getroffen hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.