Vom grenznahen belgischen Atomreaktor Tihange-1 geht offenbar eine größere Gefahr aus als bisher angenommen.

Der WDR-Hörfunk und das ARD-Magazin Monitor berichten, es sei dort zu einer deutlichen Häufung so genannter "Precursor"-Fälle gekommen. Dabei handelt es sich um Zwischenfälle in einem Atomkraftwerk, die unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Schäden am Reaktorkern bis hin zur Kernschmelze führen können. Die Journalisten beziehen sich auf ein Schreiben der belgischen Atomaufsicht. Bislang wurden vor allem die belgischen Atomkraftwerke Tihange-2 und Doel-3 von deutscher Seite als Sicherheitsrisiko eingeschätzt. Sowohl die Bundesregierung als auch die NRW-Landesregierung haben wiederholt deren Stilllegung gefordert.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.