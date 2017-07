Führende deutsche Autohersteller haben sich laut einem Medienbericht jahrzehntelang im Geheimen über Technik, Kosten und auch über die Abgasreinigung bei Diesel-Fahrzeugen abgesprochen.

Das berichtet das Magazin "Spiegel" unter Berufung auf ein Schreiben, das der VW-Konzern bei den Wettbewerbsbehörden eingereicht habe. Auch Daimler soll eine solche "Art Selbstanzeige" eingereicht haben. Demnach waren an den Absprachen die Hersteller Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler beteiligt.



Mehr als 200 Personen hätten sich demnach seit den 1990er-Jahren in mehr als 60 Arbeitskreisen abgestimmt. Dabei soll es um die Technik der Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer, Märkte, Strategien und die Abgasreinigung der Dieselfahrzeuge gegangen sein. Damit sei gezielt der Wettbewerb außer Kraft gesetzt worden.



Laut "Spiegel" wurde so die Basis für den Dieselskandal geschaffen. Denn die Hersteller sollen sich auch über die Größe der Tanks für das Harnstoffgemisch AdBlue abgesprochen haben. Es wird gebraucht, um Stickoxide zu neutralisieren. Aus Kostengründen hätten sich die Hersteller auf kleine Tanks verständigt. Doch diese reichten nicht mehr für strengere Abgasgrenzwerte aus. Deshalb hätten sie die Abgastests manipuliert.



Die Konzerne wollten sich laut "Spiegel" zu dem Thema nicht äußern. Auch das Bundeskartellamt hat sich bisher nicht geäußert. Die EU-Kommission wollte laut der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls keinen Kommentar abgeben.