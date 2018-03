Das Bundeskriminalamt rechnet während der Fußball-WM in Russland nach Presseinformationen mit einer erhöhten Gefährdung durch islamistischen Terror.

Innerhalb der IS-Miliz werde das im Juni beginnende Turnier seit Oktober zunehmend thematisiert, schreibt die "Bild"-Zeitung. Sie beruft sich dabei auf ein vertrauliches Papier des BKA. Als Gründe angeführt werden demnach islamistische Strukturen in manchen Landesteilen sowie eine hohe Zahl an russischstämmigen IS-Kämpfern. Unter anderem seien Collagen verbreitet worden, auf denen Hinrichtungen bekannter Top-Stars gezeigt oder angedeutet werden.



Daneben fürchte das BKA eine erhöhte Gewaltbereitschaft russischer Hooligans, die für ihren Rassismus bekannt seien und schon vor einem Jahr ein - so wörtlich - "Festival der Gewalt" angekündigt hätten.

