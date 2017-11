Deutschland will nach einem Medienbericht eigene Spionagesatelliten für den Bundesnachrichtendienst anschaffen.

Das Vertrauensgremium des Bundestag-Haushaltsausschusses habe der Finanzierung des Vorhabens zugestimmt, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Sicherheitskreise. Zunächst stünden 400 Millionen Euro zur Verfügung. Noch in diesem Monat könne der Auftrag für den Bau von bis zu drei Satelliten vergeben werden. In dem Bericht heißt es, der BND begründe sein Vorhaben damit, dass man in der Lage sein müsse, Informationen schnell und eigenständig zu beschaffen, um möglichst unabhängige Lageeinschätzungen abgeben zu können. Es reiche nicht aus, Bildmaterial auf dem kommerziellen Markt zu kaufen oder bei internationalen Partnern anzufragen.