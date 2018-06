Ein breites Bündnis aus Patientenvertretungen, Gewerkschaften und Pflegeorganisationen warnt laut einem Medienbericht vor einer Einigung auf Personaluntergrenzen in Krankenhäusern.

Wie das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf eine gemeinsame Erklärung berichtet, befürchteten die Verbände sogar Verschlechterungen und die Zementierung der derzeitigen Unterbesetzung auf den Stationen. Im vergangenen Monat hätten sich Krankenhausbetreiber und Krankenkassen auf eine Mindest-Personalausstattung geeinigt, heißt es. Das Bündnis argumentiere, in der vereinbarten Form könnten sich Krankenhäuser, die darüber liegen, eingeladen fühlen, auf dieses Mindest-Niveau herunterzugehen. Weiter heißt es, Vergleichsstudien zeigten, in Deutschland müsse derzeit eine Fachkraft durchschnittlich 13 Patienten versorgen, in den Niederlanden nur sieben. - Personaluntergrenzen sollen im Grunde Unterbesetzung verhindern, sodass das Mitarbeiter entlastet und Patienten besser betreuen werden können.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.