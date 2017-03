Der Bundesrechnungshof beklagt einem Medienbericht zufolge Mittelverschwendung und schlechte Qualität bei Deutschkursen für Flüchtlinge.

Bei der Ausführung und der Abrechnung der Kurse seien erhebliche Mängel festgestellt worden, heißt es nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks in einem Prüfbericht. Die Bundesagentur für Arbeit habe keine Maßnahmen ergriffen, um den Erfolg der sogenannten Einstiegskurse strukturiert zu prüfen. Ein großer Teil der eingesetzten Mittel sei de facto ins Leere gelaufen. Die Bundesagentur erklärte dazu, die Sprachkurse seien so kurzfristig eingeführt worden, dass sie nicht regulär vorbereitet werden konnten. Um eine ausreichende Zahl an Bildungsträgern zu gewinnen, habe man auf dezidierte Vorgaben zu Inhalten, Methodik und Qualifizierung der Lehrkräfte verzichtet.