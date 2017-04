Die Bundesregierung lässt einem Medienbericht zufolge prüfen, wie und ob deutsche Sicherheitsbehörden mit einem Gegenangriff auf Cyberattacken reagieren könnten.

Wie der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung ohne Angabe von Quellen melden, beschloss dies der geheim tagende Bundessicherheitsrat unter Vorsitz von Kanzlerin Merkel Ende März. Konkret sollen die rechtlichen und technischen Anforderungen für solche Gegenangriffe geprüft werden, etwa bei Attacken auf die Stromnetze oder bei einem Einbruch in das Computernetzwerk des Bundestags. So könnten womöglich feindliche Rechner vom Netz genommen werden, auf denen sich gestohlene Daten befinden oder sogar zerstört werden.



Noch im Sommer soll der Bundessicherheitsrat über die Ergebnisse beraten. Mögliche Gegenangriffe auf Computernetze, sogenannte "Hack Back", werden schon länger diskutiert. Wie die ARD berichtet, sind staatliche Angriffe auf Computersysteme im Ausland rechtlich nicht geklärt. Womöglich müsste der Bundestag darüber entscheiden. Konkret geht es um Fälle, in denen sich eine Cyberattacke aus dem Ausland nicht mehr stoppen lässt. Dann sollten Hacker im Auftrag der Bundesregierung die Server der Angreifer ebenfalls attackieren können.



Zuletzt hatte Verteidigungsministerin von der Leyen erklärt, die Bundeswehr müsse jeden Tag bis zu 4.500 Cyberangriffe abwehren. Anfang April hatte die Ministerin das neue Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr in den Dienst gestellt. Ziel ist es, die Cyberkompetenzen der Streitkräfte zu bündeln.