Bundesweit fehlen einem Medienbericht zufolge derzeit fast 2.000 Richter und Staatsanwälte.

Die Mehrzahl der Bundesländer bleibe weit hinter den eigenen Zielvorgaben zurück, berichtete das ZDF-Magazin "Frontal 21". Von den insgesamt 1.948 fehlenden Stellen entfielen 445 auf Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Hessen mit 344 und Baden-Württemberg mit 220 Juristen. Allein Sachsen und Thüringen seien im Soll. Dem Bericht zufolge will NRW in diesem Jahr 194 neue Richter und Staatsanwälte einstellen, Hessen in diesem und im kommenden Jahr 68 neue Stellen schaffen. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds, Gnisa, sagte, wegen der mangelnden Ausstattung habe die Justiz erhebliche Probleme, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Die Politik müsse hier handeln.

