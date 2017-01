Medienbericht Deutsche Geheimdienste warnen vor russischer Einflussnahme

Die deutschen Geheimdienste verdächtigen die Regierung in Moskau, das europäisch-amerikanische Bündnis schwächen zu wollen. (dpa/Jens Kalaene)

Die deutschen Geheimdienste werfen Russland einem Medienbericht zufolge gezielte Stimmungsmache in der EU vor.

Schon seit mehreren Jahren versuche die Regierung in Moskau systematisch, die enge Bindung Europas an die USA zu schwächen, heißt es in einem gemeinsamen Papier von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz für die Bundesregierung, aus dem das Magazin "Der Spiegel" zitiert. Vorhandene gesellschaftliche Konflikte im Westen würden gezielt beeinflusst, um die Akzeptanz des transatlantischen Bündnisses in Frage zu stellen. Die Bundesregierung überlegt dem Magazin zufolge noch, ob und in welcher Form sie den Bericht der Geheimdienste veröffentlicht.