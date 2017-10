Deutschland und weitere Staaten der Europäischen Union wollen nach einem Medienbericht ihre Zahlungen im Rahmen des EU-Türkei-Flüchtlingspakts verringern.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" schreibt, geht dies aus einem Schreiben an die EU-Kommission hervor. Darin verlangen Deutschland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich und Schweden, dass die Zahlungen an Ankara vollständig aus dem EU-Haushalt bezahlt werden sollten. - Im Rahmen des Abkommens hatte sich die Türkei 2016 verpflichtet, Flüchtlinge aus Griechenland wieder zurückzunehmen. Im Gegenzug sollte Ankara in zwei Tranchen sechs Milliarden Euro für die Versorgung und Unterbringung syrischer Flüchtlinge erhalten.