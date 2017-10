Griechenland will die offizielle Zahl der im Land lebenden Flüchtlinge korrigieren.

Dies meldet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Demnach hat die Regierung Mitte September eine Revision der Zahl an Migranten und Flüchtlingen angekündigt. Die Zeitung berichtet weiter, in Griechenland lebten wahrscheinlich deutlich weniger Migranten als bisher angenommen. Athen gibt die Zahl derzeit mit 62.000 an. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen werden aber nur 44.000 Migranten mit Hilfen unterstützt.



Laut Bundesinnenministerium kommen immer noch zahlreiche Asylsuchende über Griechenland nach Deutschland. Darauf ließen Feststellungen in den Staaten entlang der Balkanroute schließen. Insgesamt kommen demnach pro Monat rund 15.000 Asylsuchende in Deutschland an.