Die Bundestagsfraktion der Grünen bereitet einen Gesetzentwurf für ein Tabakwerbeverbot vor.

Darin heißt es nach Angaben des Magazins "Der Spiegel", Deutschland sei das einzige Land in der Europäischen Union, in dem großflächige Außenwerbung auf Plakaten oder Tabakwerbung im Kino immer noch erlaubt sei. Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Kappert-Gonther, wird mit den Worten zitiert, auf Kinder und Jugendliche habe Tabakwerbung einen großen Einfluss. Die Große Koalition müsse nun Farbe bekennen. Auch die Bundesdrogenbeauftragte Mortler hatte sich zuletzt für einen neuen Anlauf ausgesprochen. Ein Verbot der Außenwerbung für Tabakerzeugnisse war in der vergangenen Legislaturperiode gescheitert. Im neuen Koalitionsvertrag steht dazu nichts.

