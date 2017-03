Der türkische Geheimdienst spioniert offenbar mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland aus.

Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, führt der Geheimdienst MIT eine Liste mit 300 Einzelpersonen und rund 200 Einrichtungen wie Schulen oder Vereine. Das Dokument enthalte Adressen, Telefonnummern sowie etliche offenbar heimlich aufgenommene Fotos. Den Recherchen zufolge übergab der MIT die Liste am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an den Bundesnachrichtendienst. Dessen Präsident Kahl habe die Regierung in Berlin und die Ermittlungsbehörden informiert. Erste Bundesländer haben demnach begonnen, die Betroffenen auf den Listen vor Bespitzelungen zu warnen.



Die türkische Regierung geht davon aus, dass die Bewegung des islamischen Predigers Gülen hinter dem Putschversuch im Sommer 2016 steckt.