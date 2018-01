Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch werfen Polens nationalkonservativer Regierung laut einem Medienbericht vor, verurteilte pädophile Priester zu begünstigen.

In der vom Justizministerium Anfang des Jahres im Internet veröffentlichten umstrittenen Datenbank von Kinderschändern fehlten alle 56 Pfarrer, die nach Angaben der Opferinitiative "Fürchtet Euch nicht" wegen Sexualverbrechen Haftstrafen verbüßten, berichtet die Zeitung "Gazeta Wyborcza". Kritiker werfen der Regierung in Warschau vor, eine Allianz mit der katholischen Kirche geschlossen zu haben und dieser entgegenzukommen.



Das polnische Justizministerium warnt mit Namen, Foto, Wohnort und Informationen zum Urteil vor den 768 "gefährlichsten Pädophilen und Vergewaltigern", die des Missbrauchs von Kindern bis 14 Jahren schuldig gesprochen wurden. Weitere 2.614 verurteilte Sexualstraftäter können nur Schulen, Kindertagesstätten und Jugendorganisationen einsehen, damit sie eine Anstellung dieser Menschen verhindern. Im Internet kündigten Extremisten an, die Kinderschänder aufzusuchen und zu verprügeln.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.