Frankreichs Präsident Macron will offenbar im libyschen Bürgerkrieg vermitteln.

Wie die Zeitung "Le Journal du Dimanche" berichtete, ist am Dienstag ein Treffen mit dem Regierungschef der international anerkannten Übergangsregierung, Sarradsch, geplant. Auch dessen Kontrahent Haftar werde in Paris erwartet. Als Quelle nannte das Blatt den neuen UNO-Sondergesandten für Libyen, Salamé. In der offiziellen Agenda des Élysée-Palastes ist von dem Treffen allerdings keine Rede.