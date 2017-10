Die Verluste bei der Bundestagswahl führen bei der SPD in der Etatplanung zu einem Minus von bis zu eineinhalb Millionen Euro.

Dies berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf SPD-Schatzmeister Nietan. Dieser betonte, bei einem Gesamtetat von knapp 40 Millionen Euro werde man sich künftig entscheiden müssen, wie üppig und zahlreich Veranstaltungen der Partei ausfallen sollten. Knapp werden könne es auch bei den Finanzhilfen für ärmere SPD-Landesverbände, in denen die Wahlergebnisse seit Längerem schlecht seien.



SPD-Chef Schulz kündigte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen an, die historische Niederlage in einem breiten Debattenprozess aufzuarbeiten. Zugleich betonte er die Einigkeit der Partei. Er habe die SPD selten so geschlossen gesehen, erklärte Schulz. In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt.