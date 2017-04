Einem Medienbericht zufolge wusste das NRW-Innenministerium seit Jahren über den Besoldungsstatus des Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, Bescheid.

Nach Recherchen des WDR gab es im August 2012 einen E-Mail-Verkehr, der belegt, dass hochrangige Ministerialbeamte über die Personalie Wendt gesprochen haben. Im März hatte Landes-Innenminister Jäger erklärt, es sei noch offen, ab wann und auf welcher Grundlage Wendt nicht mehr seinem Polizeidienst nachgegangen sei. In Wendts Personalakte befinde sich jedenfalls "kein Hinweis auf eine dauerhafte und vollständige Befreiung vom Dienst." Nach Angaben des WDR wollte sich Jäger auf Nachfrage nicht zu der aufgetauchten Email äußern.



Wendt steht in der Kritik, weil er trotz seiner kompletten Freistellung für die Gewerkschaftsarbeit jahrelang ein Gehalt als Polizist in Nordrhein-Westfalen bekommen hatte.