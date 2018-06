Die Polizei weitet ihre Ermittlungen in der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge einem Medienbericht zufolge aus.

Das Landeskriminalamt Bremen baue derzeit eine etwa 50 Beamte starke Untersuchungsgruppe auf, schreibt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die Fahnder sollten nicht nur gegen die frühere Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle sowie gegen mehrere Anwälte und einen Dolmetscher ermitteln, sondern auch gegen Flüchtlinge.



Im Innenausschuss des Bundestags berichtete der Vorsitzende des Bamf-Gesamtpersonalrats, Scheinost, über gravierende Qualitätsmängel bei der Bearbeitung von Asylanträgen in der Behörde. Mitglieder aller Fraktionen sagten nach einer Sitzung des Ausschusses heute in Berlin, ihnen sei deutlich gemacht worden, dass bei den Verfahren Quantität vor Qualität gegangen sei. Dies sei jenseits der Vorgänge in Bremen bundesweit der Fall gewesen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.