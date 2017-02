Medienbericht Schulz will Bezugsdauer für ALG I verlängern

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (picture alliance / Christian Charisius/dpa)

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz will in seinem Wahlprogramm Korrekturen an der Agenda 2010 fordern.

Er sagte der "Bild"-Zeitung, Fehler zu machen sei nicht ehrenrührig. Wenn sie aber erkannt würden, müssten sie korrigiert werden. Konkret signalisierte Schulz dem Bericht zufolge, die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängern zu wollen. Derzeit erhalten Arbeitslose unter 50 Jahren maximal ein Jahr lang ALG I, ältere Erwerbslose maximal 24 Monate. - Die Reformen der Agenda 2010 waren von der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Schröder umgesetzt worden.