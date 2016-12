Medienbericht SPD will Kanzlerkandidatur am 10. Januar klären

Das Parteilogo der SPD, zum Teil von einem Vorhang verdeckt. (picture alliance / dpa - Ralf Hirschberger)

Die SPD-Führung will einem Medienbericht zufolge am 10. Januar klären, wer die Partei als Kanzlerkandidat in den Bundestags-Wahlkampf führt.

Dazu solle es nahe Düsseldorf ein vertrauliches Treffen geben, berichtet "Der Tagesspiegel". Ende Januar sei die Personalentscheidung dann Thema im SPD-Vorstand. Parteichef Gabriel hat das erste Zugriffsrecht. Tritt er nicht an, gilt der scheidende EU-Parlamentspräsident Schulz als aussichtsreichster Kandidat für die Kanzlerkandidatur der Sozialdemokraten.