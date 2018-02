Der Herausgeber, Geschäftsführer und Miteigentümer der Handelsblatt Media Group, Steingart, steht einem Medienbericht zufolge vor der Ablösung.

Das meldet "Spiegel-Online" ohne nähere Angaben von Quellen. Gestern soll der Aufsichtrat in dieser Angelegenheit

beraten haben. Als möglicher Grund wird ein Artikel genannt, in dem Steingart den SPD-Vorsitzenden Schulz massiv verbal attackiert. Die Ausführungen sollten den Machtkampf innerhalb der SPD illustrieren und an ein Theaterstück erinnern. Steingart schreibt in seinem Text, wie Schulz Außenminister Gabriel - Zitat - "zur Strecke bringen wolle". Auch ist die Rede von einem "minutiös geplanten Tathergang" und von "Mord".



Der Verleger Holtzbrink soll SPD-Chef Schulz in einem Brief wegen der Angelegenheit um Entschuldigung gebeten haben. Die SPD wollte zu dem Bericht auf Anfrage des Deutschlandfunks keine Stellung nehmen.

