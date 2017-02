Medienbericht Trumps Wahlkampfmanager hatten Kontakt zum russischen Geheimdienst

Das Titelbild der New York Times vom 15.02.2017. (New York Times, Screenshot)

Das Ausmaß der Russland-Kontakte um das Beraterteam von US-Präsident Trump ist einem Medienbericht zufolge größer als bislang bekannt.

Wie die "New York Times" berichtet, soll es vor der Wahl eine Vielzahl von Gesprächen mit russischen Geheimdienst-Agenten gegeben haben. Die Telefonate seien von US-Ermittlern mitgeschnitten worden. Über den Inhalt macht die Zeitung keine Angaben. Die "New York Times" beruft sich auf vier amtierende und ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung. Das Blatt räumt ein, dass die Kontakte mit dem russischen Geheimdienst womöglich auch durch Geschäftsbeziehungen von Trumps Wahlkampf-Managern zustande gekommen sein könnten. Der Kreml in Moskau dementierte den Bericht der "New York Times" und sprach von Anschuldigungen, die nicht von Fakten gedeckt seien.



Anfang der Woche war der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Flynn, wegen geheim gehaltener Telefonate mit dem russischen Botschafter in den USA zurückgetreten.