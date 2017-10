Die türkische Staatsanwaltschaft erhebt einem Medienbericht zufolge Klagen gegen mehr als 1.000 Unterzeichner eines Friedensappells.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sind davon auch etwa 100 in Deutschland lebende Türken betroffen. Mehrere hätten bereits wortgleiche Anklageschriften erhalten. Der Vorwurf laute auf "offene Propaganda für die Terrororganisation PKK". Dem Bericht zufolge ist damit zu rechnen, dass die in Deutschland lebenden Unterzeichner international zur Fahndung ausgeschrieben werden. Dies würde ihre Reisemöglichkeiten stark einschränken.



Der Friedensappell war Anfang vergangenen Jahres von mehr als 1.000 Akademikern und Intellektuellen als offener Brief an die türkische Regierung veröffentlicht worden. Sie hatten darin das Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte in kurdischen Siedlungsgebieten als "Vernichtungs- und Vertreibungspolitik" kritisiert.