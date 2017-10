Die türkische Staatsanwaltschaft will offenbar mehr als 1.000 Unterzeichner eines Friedensappells anklagen.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sind davon auch etwa 100 in Deutschland lebende Türken betroffen.

Der Vorwurf laute auf Propaganda für die Terrororganisation PKK.



Der Friedensappell war Anfang 2016 von Akademikern und Intellektuellen als offener Brief an die Regierung in Ankara veröffentlicht worden. In dem Schreiben kritisieren die Unterzeichner das Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte in kurdischen Siedlungsgebieten als "Vernichtungs- und Vertreibungspolitik".