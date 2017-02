Medienbericht Türkischer Premier Yildirim wirbt in Oberhausen für Verfassungsreform

Der türkische Ministerpräsident und AKP-Chef Binali Yildirim (Archiv) (AFP / Adem Altan)

Der türkische Ministerpräsident Yildirim will einem Medienbericht zufolge am Samstag in Oberhausen für die Verfassungsreform in seinem Land werben.

Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt, Yildirim werde in der nordrhein-westfälischen Stadt vor rund 10.000 Menschen sprechen. Das habe die Union Europäisch-Türkischer Demokraten bestätigt. Veranstalter ist demnach die türkische Regierung. Sie hat für Mitte April ein Referendum über die Verfassungsreform angesetzt, durch die Präsident Erdogan deutlich mehr Befugnisse bekäme. Auch in Deutschland lebende Türken dürfen abstimmen.