Zur Erforschung der schädlichen Wirkung von Autoabgasen sind nach einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" auch Tests an Menschen unternommen worden. Der Autolobby-Verband EUGT hat demnach einen Versuch unterstützt, bei dem 25 Probanden mehrere Stunden lang dem Reizgas Stickstoffdioxid ausgesetzt wurden.

Das Experiment mit unterschiedlich starken Dosierungen sei an einem Institut am Universitätsklinikum Aachen durchgeführt worden, schreibt das Blatt. Die entsprechende Studie erschien 2016.



"Eingeschränkte Aussagekraft"



Der Lobbyverband teilte auf Basis der Studie damals mit, es sei keine Wirkung bei den Probanden festgestellt worden. Der Institutsleiter Thomas Kraus sprach nach Angaben der Zeitung von einer eingeschränkten Aussagekraft der Studie. Die Befunde ließen sich zum einen nicht auf die gesamte Bevölkerung übertragen. Zum anderen sei Stickstoffdioxid nur ein Teil der Luftbelastung, betonte Kraus.



Versuche mit Affen in den USA



Der inzwischen aufgelöste Lobbyverband war bereits wegen eines Abgas-Experiments mit Affen in den USA in die Kritik geraten. Die Versuche waren in Gerichtsunterlagen und Regierungsakten dokumentiert. Demnach waren die Tiere 2014 vier Stunden lang in Räumen mit Auspuffgasen eines VW-Beetle eingesperrt. Das Fahrzeug sei mit einer manipulierten Abgastechnik ausgestattet gewesen.



Daimler-Sprecher zeigt sich "erschüttert"



Ein Sprecher des Daimler-Konzerns verurteilte die Tests. Die Versuche sowohl an Affen wie auch an Menschen widersprächen den Werten und ethischen Prinzipien des Unternehmens. Er verurteile das Vorgehen "auf das Schärfste". Der Konzernsprecher kündigte an, eine interne Untersuchung zu den Abgas-Experimenten einzuleiten. Von Volkswagen erhielt die Zeitung keine Stellungnahme zu dem Versuchen mit Menschen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.