CDU und CSU stellen in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm mehr Polizisten und Wohnungen sowie eine geringere Arbeitslosigkeit in Aussicht.

Das berichtet die "Bild am Sonntag". Der Zeitung zufolge soll die Zahl der Arbeitslosen von derzeit knapp 2,5 Millionen halbiert und spätestens bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung erreicht werden. In der Wohnungspolitik strebt die Union den Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen in den nächsten vier Jahren an. Wie die Zeitung weiter schreibt, sollen Bund und Länder 15.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei schaffen. Heute beraten die Parteispitzen letzte Details. Morgen wollen CDU-Chefin Merkel und der CSU-Vorsitzende Seehofer das gemeinsame Wahlprogramm vorstellen.