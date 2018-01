Ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen der Vereinten Nationen haben gegen ihren Arbeitgeber schwere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhoben.

Die britische Zeitung "The Guardian" hat mit 15 Opfern aus mehr als zehn Ländern gesprochen, die von Fällen verbaler Belästigung bis hin zu Vergewaltigung berichteten. In den UNO-Büros herrsche eine Kultur des Schweigens und es existierten Strukturen, die Belästigungsopfer drangsalierten. Wer sich über die Vorfälle beschwere, dem werde von der UNO gekündigt oder mit der Kündigung gedroht, hieß es demnach von mehreren Opfern.



Dem "Guardian" zufolge räumte die UNO Versäumnisse ein. Generalsekretär Guterres habe angekündigt, Hinweisen auf sexuelle Belästigung verstärkt nachzugehen.



Die Vereinten Nationen stehen bereits seit längerem dafür in der Kritik, Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs etwa durch Mitarbeiter der Friedensmissionen nicht nachzugehen. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass Blauhelmsoldaten Frauen in den Einsatzländern sexuell ausgebeutet haben sollen.

