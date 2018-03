Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat die Bundesregierung aufgerufen, zu prüfen, ob die AfD vom Verfassungsschutz überwacht weden sollte.

Habeck sagte der Süddeutschen Zeitung, die Grenzen, an denen die Grundfeste des Staates in Frage gestellt werde, sei an vielen Stellen überschritten. Überzeugte Rassisten oder stramme Rechtsextreme seien nicht mehr erreichbar für einen demokratischen Konsens. Es gehe jetzt darum, den rechtsextremen Rand nicht größer werden zu lassen.



Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland drängen mehrere Landesämter für Verfassungsschutz darauf, deutschlandweit Material für eine Beobachtung der AfD zu sammeln. Dazu habe das bayerische Landesamt dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, eine Analyse vorgelegt. Darin heiße es, Teile der AfD bildeten mit der Identitären Bewegung und der Initiative "Ein Prozent" bis nach Österreich ein enges Geflecht. Das Gefahrenpotenzial sei bedeutsam.

