Im Zuge der Flüchtlingskrise sind einem Medienbericht zufolge womöglich zahlreiche frühere Taliban-Kämpfer aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe die deutschen Sicherheitsbehörden darüber informiert, meldet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die Zahl der verdächtigen Personen liege bei mehreren Tausend, heißt es. Den Angaben zufolge haben sich viele Flüchtlinge während des Asylverfahrens selbst belastet. Offenbar hätten sie auf bessere Bleibeperspektiven gehofft, wenn sie sich als ehemalige Taliban bezeichneten. Weiter heißt es in dem Bericht, der Generalbundesanwalt ermittle in mehr als 70 Fällen. Sechs Männer säßen in Untersuchungshaft. In den kommenden Tagen gebe es die ersten Prozesse gegen beschuldigte Afghanen.