Von 29.000 im vergangenen Jahr eingestellten Lehrern hat fast jeder zehnte keine pädagogische Ausbildung.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Besonders dramatisch ist die Lage demnach an Grundschulen. In Sachsen seien mehr als 50 Prozent der Grundschullehrer Quereinsteiger, in Berlin 40 Prozent und in Brandenburg 36 Prozent. Die Bundesdirektorenkonferenz der Oberstudiendirektoren an Gymnasien forderte die Länder auf, sich für eine bedarfsdeckende Lehrerausbildung einzusetzen. Qualifizierungsprogramme für Quereinsteiger könnten nur Notlösungen sein, betonte das BDK-Präsidium in dem Blatt. Das Profil des Lehrers müsse wieder geschärft werden.