Volkswagen wollte offenbar Opel mit Unterstützung der Bundesregierung kaufen.

Das meldet die Zeitung "Bild am Sonntag". Dem Bericht zufolge scheiterten die Verhandlungen im Jahr 2014 mit dem US-Mutterkonzern General Motors am Kaufpreis. Weiter heißt es, der damalige Vorstandsvorsitzende Winterkorn habe Bundeskanzlerin Merkel über die Pläne informiert. VW habe Gespräche mit GM bestätigt, aber keine Details genannt. General Motors dementierte hingegen den Bericht. Die Information sei nicht richtig, erklärte ein Sprecher.



Verkauft werden soll Opel nun an den französischen Autobauer Peugeot. Der PSA-Konzern und GM luden zu einer Pressekonferenz morgen Vormittag ein. Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte der Aufsichtsrat des französischen PSA-Konzerns, zu dem die Marken Peugeot und Citroën gehören, grünes Licht für das Geschäft gegeben. Eine offizielle Bestätigung von PSA gab es dafür aber nicht.



General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen.