Medienbericht Wieder mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher

Rund 5,9 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Hartz-IV. (dpa / picture-alliance / Peer Grimm)

Im vergangenen Jahr wurden wieder mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher verhängt.

Durchschnittlich knapp 135.000 Menschen pro Monat seien von der Maßnahme betroffen gewesen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sind rund 3.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahlen entstammen einer Anfrage der Linken-Vorsitzenden Kipping an die Bundesregierung. Diese kritisiert vor allem, dass Kürzungen auch Haushalte betrafen, in denen Kinder lebten.



Im vergangenen Jahr bezogen rund 5,9 Millionen Menschen in Deutschland Hartz-IV. Wenn Empfänger dieser Grundsicherung aus Sicht der Jobcenter nicht ausreichend kooperieren, können die Leistungen gekürzt werden.