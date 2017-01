Medienberichte Attentäter von Istanbul gebürtiger Usbeke mit kirgisischem Pass

Der Anschlag von Istanbul - Offenbar nähere Erkenntnisse zum Täter (picture alliance/dpa - Yann Foreix)

Der mutmaßliche Attentäter von Istanbul ist Medienberichten zufolge Staatsbürger der zentralasiatischen Republik Kirgisistan.

Wie mehrere türkische Medien berichten, soll der Geheimdienst der Türkei den 34-Jährigen flüchtigen Täter als Mitglied einer Dschihadistengruppe identifiziert haben. Der Mann sei gebürtiger Usbeke und Anhänger der IS-Terrormiliz. Wie die Zeitung "Jakarta Post" berichtet, sollen am Tatort acht Reisepässe von idonesischen Staatsbürgern gefunden worden sein. Die Regierung in Jakarta habe Ankara gebeten, einen möglichen Zusammenhang zum Terroranschlag prüfen zu lassen.



Der Angreifer hatte in der Silvesternacht im Istanbuler Club Reina um sich geschossen und 39 Menschen getötet. Dutzende wurden verletzt. Der IS hat den Anschlag inzwischen für sich reklamiert.