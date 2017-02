Medienberichte Aufsichtsratschef von Krauss-Maffei Wegmann angeklagt

Ein Leopard-Panzer des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann auf einer Rüstungsmesse in Abu Dhabi. (dpa-picture-alliance/Jon Gambrell)

Die Staatsanwaltschaft München hat Anklage erhoben gegen Manfred Bode, den Aufsichtsrats-Vorsitzenden des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann.

Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll er Bestechungsgelder als steuermindernde Betriebsausgaben veranschlagt haben. Für ein Rüstungsgeschäft mit Griechenland seien in den Jahren 2000 bis 2005 mehr als fünf Millionen Euro an ein Beratungsbüro gezahlt worden. Zu diesem Zeitpunkt war Bode Geschäftsführer und für die Bilanz von Krauss-Maffei Wegmann verantwortlich. Das Büro wurde den Recherchen zufolge von den ehemaligen SPD-Abgeordneten Luuk und Steiner betrieben. Ihnen werfe die Staatsanwaltschaft München Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor. Sowohl Bode als auch die beiden Ex-Parlamentarier hätten alle Vorwürfe zurückgewiesen, heißt es in dem Medienbericht.